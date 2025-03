POLÊMICA

Goleiro da Bélgica se retira da seleção ao saber que Courtois voltará: 'Não combina com os valores que um time deve ter'

Courtois saiu da seleção belga em 2023 ao perder a faixa de capitão para Lukaku, e voltou após a demissão do técnico que tomou a decisão

O goleiro do Real Madrid, Thibaut Courtois, está oficialmente de volta à seleção belga - mas nem todo mundo está feliz com isso. Um dos mais incomodados é Koen Casteels, ex-goleiro titular da Bélgica que renunciou à seleção depois que o colega de posição retornou.>

"Não é nada contra Thibaut, mas tem a ver com a federação. Isso não combina com os valores que eu acho que um time ou uma organização esportiva devem ter", completou.>

A crítica do goleiro do Al-Qadsiah se deve ao motivo da saída de Thibaut da seleção em junho de 2023. Na época, ele discutiu com o técnico Domenico Tedesco por ter se incomodado em não ser o capitão do time, título dado a Romelu Lukaku, de acordo com o The Athletic. >