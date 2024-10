FUTEBOL

Goleiro do Barcelona, Szczesny reafirma ser fumante: 'Não é da conta de ninguém'

"Essas são coisas que eu não mudo na minha vida pessoal, e não é da conta de ninguém se eu fumo. Não afeta, acho que não afeta, e o que faço no campo de futebol é trabalhar o dobro. Às vezes, alguém tira uma foto minha (fumando) escondido atrás das árvores, onde não posso vê-los. Isso não depende de mim. Tento esconder e não mostrar às pessoas", disse.

Szczesny também mostrou preocupação em como pode ser visto pelos fãs mais jovens, incluindo as crianças, por causa de sua relação com o cigarro. Por isso, garantiu que evita fumar em ambientes com crianças.