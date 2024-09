JUSTIÇA

Governo espanhol aplica multa de R$ 370 mil a torcedor por racismo contra Vini Jr.

As autoridades da Espanha anunciaram mais uma punição contra um torcedor que cometeu insultos racistas contra o atacante brasileiro Vinícius Júnior, do Real Madrid. A Comissão Estatal contra Violência, Racismo, Xenofobia e Intolerância no Esporte, que pertence ao governo espanhol, aplicou multa de 60 mil euros, cerca de R$ 370,5 mil na cotação atual.

O Ministério do Esporte espanhol também abrirá investigação para entender se o ato se configura como crime de ódio, o que pode aumentar a punição ao torcedor. A ação foi cometida no meio digital, através do X, antigo Twitter. A decisão cita que o usuário da conta publicou, reiteradamente, "insultos de caráter racistas e imagens do mesmo tipo".