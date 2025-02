ESTUPRO COM BARRA DE FERRO

Governo proíbe torcida no Recife após estupro de presidente de organizada e torcedores se revoltam

A governadora de Pernambuco, Raquel Lyra (PSDB), proibiu torcidas nos cinco próximos jogos dos times envolvidos

Marina Branco

Publicado em 4 de fevereiro de 2025 às 14:47

Homem é estuprado em briga de organizadas Crédito: Reprodução

O estupro de um homem em via pública na briga entre organizadas de Recife, dos clubes Santa Cruz e Sport, no último sábado (1), movimentou todo o país, e essencialmente o governo local. Em decisão com representantes do Ministério Público e do Tribunal de Justiça, Raquel Lyra (PSDB), governadora de Pernambuco, proibiu a presença de torcidas nos próximos cinco jogos dos times envolvidos. >

Os torcedores e internautas não gostaram nem um pouco da decisão oficial, e foram ao tweet/X de Raquel para protestar. Na publicação, a governadora escreveu que "sabemos que não há solução simples para problemas complexos. Mas sabemos que terror e barbárie não podem ser tolerados, nem normalizados. Após reunião com representantes do Ministério Público, Tribunal de Justiça e forças operacionais de segurança, estamos determinando que, pelas próximas cinco partidas, seja do Pernambucano ou da Copa do Nordeste, o Sport e o Santa Cruz não poderão ter torcida em seus estádios".>

"Além disso, vamos trabalhar para que a compra de ingressos, a partir de agora, seja feita com cadastro biométrico e reconhecimento facial. Neste período, atuaremos em conjunto com as recomendações do Ministério Público para garantir que o futebol pernambucano volte a ser um espaço de paz", completou.>

Os comentários da postagem são recheados de revolta. "Decisão preguiçosa e irresponsável… Tipo de decisão de quem desconhece o cenário desportivo pernambucano principalmente o futebol. No lugar de punir os verdadeiros responsáveis, pune os clubes e os cidadão pernambucanos que torcem por seus times de maneira saudável e amistosa", comentou um torcedor.>

"Votei na senhora e agradeço por mais um atestado de incompetência o qual está demonstrando em transferir a responsabilidade de segurança para os cidadões. Brincadeira essa nota e punição. Assume em nada a sua responsabilidade em trazer segurança ao estado", se revoltou outro.>

"Decisão superficial e simplista, não combate, nem evitará novas cenas como as de hoje, é o famoso jogar pra torcida, os marginais seguiram impunes, e os clubes e seus verdadeiros torcedores serão os punidos", comentou um terceiro. "Sou pernambucano, nunca briguei em estádio, nunca arrumei uma confusão e nem faço parte de nenhuma organizada! Não mereço ser penalizado e não acompanhar meu time do coração dentro do estádio! Essa decisão além de exdrúxula retira a responsabilidade dos responsáveis!", escreveu outro.>

"Ou seja, o torcedor que vai pra ver futebol não pode mais ir ao estádio. Os bandidos que brigaram e mataram, nada sofrerão. Os fatos não ocorreram no estádio, e no próximo jogo, mesmo sem torcida esses animais irão novamente para a rua se degladiar e se matar", comentou mais um. >