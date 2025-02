ESTUPRO COM BARRA DE FERRO

Mãe do presidente de organizada estuprado desabafa: 'Meu filho não é marginal'

Viviane Eugenia atualizou seus seguidores sobre o estado de saúde de João Victor Soares, internado em estado grave

O estupro do presidente da organizada do Sport, João Victor Soares, logo antes do confronto com o Santa Cruz, em Recife, rodou o país, e gerou muitos comentários. O homem foi colocado nu em via pública na tarde do último sábado (1) e violentado com uma barra de ferro, e uma das reações aos crimes foi da própria mãe do torcedor. >