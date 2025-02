VIOLÊNCIA

Homem é estuprado com barra de ferro em briga de organizadas em Recife

Um torcedor foi violentado antes do clássico entre Sport e Santa Cruz na tarde deste sábado (1)

O Brasil inteiro voltou os olhos para um incidente extremo em uma briga entre organizadas de Recife, dos clubes Santa Cruz e Sport, na tarde deste sábado (1). No bairro da Madalena, zona norte da capital de Pernambuco, um torcedor foi estuprado no meio da rua.>

O crime foi cometido logo antes do clássico válido pela sexta rodada do estadual, e registrado por testemunhas locais. As fotos e vídeos mostram um homem nu na calçada, sendo violentado com um bastão de ferro por outro homem, que estava com o rosto encoberto. >