FUTEBOL

Grêmio sofre dois gols nos acréscimos com um a menos e amarga derrota em volta à Arena

Renato Gaúcho segue com 27 pontos e perde grande chance de encostar no G-6

Estadão

Publicado em 1 de setembro de 2024 às 14:11

Grêmio treino Crédito: Lucas Uebel | Grêmio FBPA

O Grêmio ficou muito próximo de fazer a festa neste domingo em sua volta à Arena. Mas com um jogador a menos e dois pênaltis contra, o time gaúcho não conseguiu suportar a pressão do Atlético-MG e acabou sendo derrotado por 3 a 2 em Porto Alegre, em partida válida pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Após quatro meses de ausência por causa das enchentes, a Arena do Grêmio abriu as portas para 12,7 mil torcedores e precisou replantar o gramado, que não pareceu ter sido um problema.

Em campo, o Grêmio fez um bom primeiro tempo e chegou a abrir 2 a 0 mesmo com um jogador a menos, mas acabou sendo surpreendido pelo Atlético-MG ao sofrer dois gols nos acréscimos da etapa final, permitindo a virada.

Com a derrota, o time do técnico Renato Gaúcho segue com 27 pontos e perde grande chance de encostar no G-6, ficando ainda próximo da zona de rebaixamento. O Atlético chegou aos 33 e pode começar a sonhar com uma vaga na próxima edição da Copa Libertadores.

O Grêmio iniciou com boas chegadas no ataque, com Braithwaite e Monsalve, mas foi o Atlético quem teve a melhor chance, em chute na trave de Bernard. Aos 19 minutos, Gustavo Martins foi expulso, após puxão em Deyverson, mas o clube gaúcho seguiu bem na partida. Aos 31, após escanteio e desvio de Kannemann, Braithwaite abriu o placar.

O Atlético esboçou uma reação, mas os donos da casa ampliaram aos 41. Soteldo cruzou da esquerda, Cristaldo cabeceou na trave e aproveitou o rebote para fazer o segundo gol na Arena.

Apesar de voltar a campo com um jogador a menos, o Grêmio continuou arriscando e colocou uma bola na trave com Braitwaite, após escanteio cobrado por Soteldo. O Atlético tentou responder em uma espécie de bicicleta com Saraiva, só que a bola saiu por cima do gol.

O Atlético foi reagir aos 25. Gustavo Scarpa cobrou escanteio por baixo, Palacios foi derrubado por João Pedro, e o árbitro marcou pênalti. O próprio camisa 6 cobrou e diminuiu o marcador

Após o gol, o jogo virou ataque contra defesa. O Grêmio recuou, fruto do cansaço que começou a afetar os jogadores, enquanto o Atlético-MG colocou o time na frente. Aos 47, João Pedro tocou a mão na bola, e o árbitro marcou pênalti. Palacios cobrou e fez 2 a 2.

Um empate já não era esperado, uma vitória, então, acabou caindo como uma "ducha de água fria" nos torcedores, que comemoravam o retorno do Grêmio à Arena. Aos 50, Guilherme Arana recebeu dentro da área e exigiu boa defesa do goleiro Marchesín. Na sobra, Vargas cabeceou para o gol.

Na próxima rodada, o Grêmio enfrenta o Red Bull Bragantino no dia 15 de setembro, domingo, às 16h, no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista. No mesmo dia, às 18h30, o Atlético-MG visita o Bahia, na Arena Fonte Nova, em Salvador (BA).

Ficha Técnica

GRÊMIO 2 X 3 ATLÉTICO-MG

GRÊMIO - Marchesín; João Pedro, Gustavo Martins, Kannemann e Reinaldo; Villasanti, Dodi (Ronald), Cristaldo (Nathan Fernandes/Pedro Geromel), Monsalve (Edenílsn) e Soteldo; Braithwaite (Natã). Técnico: Renato Gaúcho.

ATLÉTICO-MG - Everson, Saravia, Battaglia, Júnior Alonso e Guilherme Arana; Otávio (Palacios), Alan Franco, Fausto Vera (Vargas), Gustavo Scarpa (Alan Kardec) e Bernard (Rubens); Deyverson (Cadu). Técnico: Gabriel Milito.

GOLS - Braithwaite, aos 31, e Cristaldo, aos 41 minutos do primeiro tempo. Gustavo Scarpa, aos 27, Palacios, aos 48, e Vargas, aos 50 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Kannemann e Marchesín (Grêmio); Bernard, Deyverson e Palacios (Atlético)

CARTÃO VERMELHO - Gustavo Martins (Grêmio)

ÁRBITRO - Raphael Claus (SP)

RENDA E PÚBLICO - Não divulgados.