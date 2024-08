DE VOLTA AO G6

'Triunfo para nos manter no bolo da Libertadores', vibra Everton Ribeiro após Bahia bater o Grêmio

O Bahia está de volta ao G6 do Campeonato Brasileiro. O retorno à zona de classificação à Libertadores foi possível graças ao triunfo por 2x0 sobre o Grêmio, na tarde deste sábado (17), no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul.

Ao final da partida, o meia Everton Ribeiro celebrou o resultado e afirmou que o time está melhorando jogo após jogo. Foi o terceiro triunfo consecutivo do Esquadrão. Antes o time havia vencido o Botafogo, pela Copa do Brasil, e o clássico contra o Vitória.

Com o resultado, o Bahia chegou aos 38 pontos no Brasileirão e subiu para a 6ª colocação. O Esquadrão está empatado com o São Paulo e ultrapassou o Cruzeiro, que tem 36. Os dois times ainda jogam na rodada. A equipe paulista encara o Palmeiras, enquanto os mineiros visitam o Vitória, nesta segunda-feira (19), no Barradão.