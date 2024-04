CONDENADO POR ESTUPRO

Grupo Globo nega que pagou fiança de Daniel Alves

A informação falsa de que o valor teria sido pago pela "Quem" foi exibida no programa "Fiesta", pela apresentadora Marisa Martín Blázquez no último domingo. "Parece ser que a revista, muito conhecida no Brasil, a revista "Quem", pertencente ao Grupo Globo, em troca de uma reportagem que está sendo realizada na casa de Daniel Alves, teria adiantado este um milhão de fiança", falou Marisa

A fiança de Daniel Alves foi estipulada em 1 milhão de euros (R$ 5,4 milhões) e foi paga cinco dias depois, o que permitiu a saída provisória do brasileiro da penitenciária em que estava em Barcelona. Ele também deve comparecer semanalmente na sede do Tribunal de Justiça de Barcelona e entregou os passaportes à Justiça espanhola, como garantia de que não vai deixar o país.

Segundo o jornal catalão "La Vanguardia", o lateral teria recorrido ao pai de Neymar para arcar com o alto custo da liberação. Anteriormente, no começo do processo, a família do jogador do Al-Hilal e seleção brasileira já havia pago uma multa de 150 mil euros (cerca de R$ 800 mil) como atenuante de pena.