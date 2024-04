FUTEBOL INGLÊS

Guardiola ironiza bronca em Grealish: 'Faço isso pelo meu ego'

Cena aconteceu durante empate entre City e Arsenal

Estadão

Publicado em 2 de abril de 2024 às 17:50

Guardiola Crédito: Manchester City/Divulgação

Pep Guardiola, treinador do Manchester City, foi assunto de destaque na imprensa inglesa após uma reprimenda pública em Jack Grealish no final do jogo com o Arsenal, no último domingo, pela 30ª rodada do Campeonato Inglês. E, na primeira entrevista coletiva após o episódio, o técnico espanhol respondeu de forma irônica às perguntas dos jornalistas sobre o caso.

"Faço isso para as câmeras, pelo meu ego. Sou a pessoa mais famosa do time e, se ficar gravado, posso dormir tranquilo porque estou satisfeito", disse Guardiola em tom claramente sarcástico. "Sempre tento criticar os jogadores e fazê-los sentir o quão ruins são e, se houver algum elogio, que seja para mim, não para os jogadores", acrescentou ele nesta terça-feira, em coletiva para a imprensa, que teceu críticas à postura do treinador, dizendo que isso deveria ser feito no vestiário e não publicamente.

Guardiola também atualizou as notícias sobre os desfalques do Manchester City antes do confronto contra o Aston Villa, na quarta-feira, pelo Campeonato Inglês. O técnico apontou que o goleiro Ederson e o lateral Walker, apesar de terem voltado a treinar, não devem estar disponíveis para o confronto. O brasileiro teve de ser substituído no empate em 1 a 1 com o Liverpool, em Anfield, depois de um choque com Darwin Núñez.