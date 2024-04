REVELAÇÃO

Guardiola promete voltar ao Barcelona: 'Serei o presidente'

Técnico falou sobre os planos para o futuro ao participar de um documentário com Aitana Bonmatí

Estadão

Publicado em 24 de abril de 2024 às 14:26

Guardiola em treino do Manchester City Crédito: Manchester City/Divulgação

Treinador consagrado no cenário mundial após temporadas de sucesso à frente do Barcelona e do Bayern de Munique, Pep Guardiola continua colecionando títulos no Manchester City. No entanto, ao participar de um documentário com a jogadora de futebol Aitana Bonmatí, vencedora do Prêmio Laureus, ele revelou a vontade de retornar ao clube catalão. "Serei o presidente do Barcelona".

Em sua participação no documentário, ele falou sobre os planos que reserva para o seu futuro no esporte. Quando a atleta contou que pretende ser diretora esportiva do Barcelona, e que tinha intenção de contratá-lo, Guardiola comentou sobre o seu projeto esportivo.

"Eu viria de graça. Não seria uma questão econômica. Mas vai haver um problema que devo te avisar: eu serei o presidente e vou te contratar como diretora esportiva", comentou o atual técnico do Manchester City.

? On es veuen Aitana i Guardiola d'aquí uns anys? Escenari de somni als despatxos del Barça#Aitana3Cathttps://t.co/0trqY4iORd pic.twitter.com/xWa4I61iQ4 — Esport3 (@esport3) April 23, 2024

No vídeo, ele ainda questionou o motivo de a atleta querer se tornar dirigente do clube. "Por gostar de criar a estrutura, decidir quem sai e quem fica e ser líder do processo. Quem sabe eu seja treinadora", afirmou Bonmatí.