FUTSAL

Guitta cobra atenção do Brasil diante da Costa Rica na Copa do Mundo: 'Perigosa'

O Brasil é amplamente favorito nas oitavas de final da Copa do Mundo de futsal, disputada no Uzbequistão, diante da Costa Rica, nesta terça-feira (24), em Bukhara. Mas para evitar nova surpresa como ocorreu há duas edições, com o país amargando sua pior campanha ao ser eliminado pelo Irã, nos pênaltis, o experiente goleiro Guitta cobra total respeito aos adversários, definidos por ele como "perigosos".

Nos preparativos para a Copa do Mundo, o Brasil encarou a Costa Rica duas vezes e ganhou fácil, por 7x1 e 7x2. Pela competição, o único encontro ocorreu na conquista do título de 1992, com humilhantes 15x1. Mas o triunfo dos rivais em cima do anfitrião Uzbequistão, por 5x3 e que valeu a classificação, serve de alerta.