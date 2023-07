Gustavo Castellucci ministra novo curso de jornalismo esportivo em Salvador

Gustavo Castellucci. Crédito: Divulgação

O jornalista e comentarista esportivo Gustavo Castellucci comanda um novo curso de Jornalismo Esportivo em Salvador. As aulas acontecem nos próximos dias 12 e 19 de agosto, na Unifacs, no Campus Tancredo Neves.



Na ocasião, o comentarista e apresentador da Rede Bahia vai abordar a importância do jornalismo esportivo, o jornalismo como entretenimento, como é a cobertura jornalística de futebol e outros esportes, além das perspectivas da área com canais do Youtube, podcasts e outras plataformas.

A 3ª turma do Curso Livre de Jornalismo Esportivo é voltada para estudantes e profissionais que querem entender melhor como funciona o segmento no mundo atual e perspectivas para o futuro. As inscrições podem ser feitas no site www.cursojornalismoesportivo.com.br ou pelo WhatsApp (71) 99196-6073.