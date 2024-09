RUMO À COPA

Há quase um ano sem vencer pelas Eliminatórias, Brasil encara Equador para voltar aos trilhos

Confronto entre brasileiros e equatorianos acontece nesta sexta-feira (6), a partir das 22h

Alan Pinheiro

Publicado em 6 de setembro de 2024 às 05:00

Com Vini e Rodrygo como titulares, Seleção Brasileira está preparada para enfrentar o Equador Crédito: Rafael Ribeiro/CBF

A campanha do Brasil na Copa América seguiu um roteiro melancólico. Foram quatro jogos e apenas uma vitória na primeira competição do técnico Dorival Júnior. Se a desconfiança do torcedor brasileiro já existia com o insucesso na última Copa do Mundo, o último torneio aumentou a preocupação com o futebol praticado pela canarinho. Para afastar as dúvidas e começar a construir certezas, o Brasil entra em campo contra o Equador nesta sexta-feira (6), em partida válida pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. A bola rola às 22h.

“Será um jogo complicado, não esperem um jogo tranquilo, o Equador fez uma grande Copa América, teve um jogo parelho contra a Argentina. Podem esperar um jogo de bom nível, espero que façamos jogos melhores em relação ao que fizemos anteriormente", comentou o treinador da Seleção Brasileira, Dorival Júnior.

Começando a rodada na sexta posição, os representantes do Brasil vão precisar se superar para somar os três pontos no Couto Pereira, em Curitiba. Se a convocação para os jogos contra Equador e Paraguai já tinham sido afetadas com os cortes de Yan Couto e Savinho, a comissão precisou lidar novamente com cortes após o centroavante Pedro romper o LCA durante treino e o zagueiro Éder Militão sofrer lesão muscular na coxa direita. Para o lugar do atacante do Flamengo, Dorival Júnior chamou João Pedro, do Brighton. Com as mudanças forçadas, Endrick e Luiz Henrique brigam para iniciar entre os titulares e a tendência é de que Marquinhos faça dupla com Gabriel Magalhães.

Seja com o atacante de 18 anos ou o ponta de 23, os outros dois espaços do ataque devem ser formados por jogadores do Real Madrid, com Vinicius Júnior e Rodrygo, enquanto o meio de campo terá o tempero da Premier League, com André, Bruno Guimarães e Paquetá. Apesar do elenco ter poucas mudanças em relação ao plantel comandado pelo treinador na Copa América, jogadores do Campeonato Brasileiro ganharam destaque.

Foram sete atletas convocados que jogam atualmente no Brasil, entre eles Luiz Henrique (Botafogo) e Estevão (Palmeiras), esperanças para o futuro verde e amarelo. Emocionado pela primeira convocação, o jovem do clube alvinegro comentou sobre os adversários da vez. "O Equador tem uma equipe muito boa, um ataque muito bom também, mas sabemos que o Brasil também tem qualidades absurdas. Vamos fazer de tudo para tirar esse ponto excelente que eles têm e pegar no ponto fraco deles, que podem errar também", deu o recado.

Caso Luiz Henrique seja escolhido para compor o ataque brasileiro, o atleta do Botafogo estaria encarregado para ocupar a faixa direita do campo, enquanto Rodrygo seria deslocado para o meio, como um falso nove. A função, no entanto, não é novidade para o camisa 10 da Seleção Brasileira. Durante a Copa América, Dorival começou o torneio nesta mesma plataforma.

Vantagem brasileira

Na história do confronto, Brasil e Equador disputaram 35 partidas, com 27 vitórias verde e amarelas, seis empates e dois triunfos equatorianos. Local do confronto desta sexta-feira (6), a cidade de Curitiba costuma dar boas sensações ao torcedor brasileiro, já que a seleção está invicta jogando em Curitiba. São seis vitórias e três empates em nove jogos, resultando em um aproveitamento de 77,7%.

Após serem eliminados pela Argentina nas quartas de final da Copa América, o Equador demitiu o técnico espanhol Félix Sánchez e contratou o argentino Sebastián Beccacece como seu novo treinador. A mudança de comando dá um novo gás para a equipe continuar na perseguição por uma vaga na próxima Copa do Mundo, já que os equatorianos começam a rodada com oito pontos, na quinta posição.