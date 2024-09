ELIMINATÓRIA

Estêvão se apresenta emocionado à Seleção Brasileira: 'Realizando um sonho e espero agregar'

Jogador de 17 anos foi convocado pelo time principal pela primeira vez

Estadão

Publicado em 2 de setembro de 2024 às 13:42

Estêvão foi chamado para os jogos da Seleção Brasileira contra Equador e Paraguai Crédito: Reprodução/CBF

Os jogadores da seleção brasileira começaram a se apresentar ao técnico Dorival Júnior, em Curitiba, desde a noite de domingo, para os dois jogos das Eliminatórias para a Copa do Mundo, diante de Equador, sexta-feira, no Couto Pereira, e do Paraguai, no dia 10, em Assunção. Novidade da convocação e primeiro a chegar, Estêvão não escondeu a emoção pela estreia com o manto nacional.

O garoto defendeu o Palmeiras diante do Athletico-PR, na Ligga Arena - vitória por 2 a 0 com ele fechando o placar - e já ficou na cidade paranaense. Após o jogo do Brasileirão, ele se apresentou no hotel no qual a seleção brasileira ficará hospedada ao longo da semana. Na manhã desta segunda, já eram 14 jogadores reunidos.

"Estou realizando um sonho e estou um pouquinho nervoso", admitiu o garoto de 17 anos. "É uma mistura de sentimentos. Estou muito feliz e espero agregar bastante nessa convocação", afirmou Estêvão, o caçula dos convocados, superando o amigo Endrick, à CBF TV.

Estevão, que não esconde a ansiedade por conhecer os astros da seleção brasileira, admitiu que não esperava ser convocado tão rapidamente. "A gente sempre sonha, mas eu não achei que seria tão rápido. Vai ser um prazer estar jogando com caras que eu admiro bastante e espero aprender bastante", disse o jogador

O atacante aproveitou para enviar um recado à torcida nacional, um tanto desconfiada após fracasso e queda nas quartas de final da Copa América disputada nos Estados Unidos. "Podem ter certeza que entrando vou dar o meu máximo nos treinos e jogos. Estou feliz e realizando um sonho."

Palco do primeiro jogo da seleção brasileira em casa no ano, o Couto Pereira precisou modificar sua programação, com o duelo do Coritiba diante do Novorizontino sendo adiado - seria justamente na sexta-feira e agora deve ocorrer no dia 9 ou 10.