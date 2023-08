Haaland perde pênalti, mas City vence jogo dramático no Inglês

Haaland perdeu pênalti diante do Sheffield, mas marcou gol no segundo tempo. Crédito: Manchester City/Divulgação

O Manchester City perdeu chances, desperdiçou pênalti, levou empate aos 40 minutos do segundo tempo, mas fez de tudo para manter os 100% de aproveitamento no Campeonato Inglês neste domingo (27). Pela terceira rodada, o time de Manchester venceu o Sheffield United por 2x1 no Bramall Lane, com um fim de partida intenso que manteve o atual campeão com o máximo de pontos possíveis neste início de competição.



Sem Pep Guardiola no banco de reservas, o time de Manchester também sentiu falta do seu criador Kevin De Bruyne, lesionado. As chances criadas seguiam sendo desperdiçadas, principalmente por Erling Haaland, que insistiu até abrir o placar no segundo tempo. O Sheffield surpreendeu com um empate no fim, mas a igualdade durou apenas quatro minutos.

Com isso, o atual campeão começa a temporada 2023/24 com três vitórias em três jogos e lidera o campeonato isoladamente com nove pontos. O Sheffield é o primeiro fora da zona de rebaixamento, com três derrotas em três jogos.

O Manchester City controlou totalmente o primeiro tempo, mas não conseguiu tirar o zero do placar. Já o Sheffield se conteve em se defender e não conseguiu explorar os contra-ataques na partida. As muitas tentativas do time de Manchester pararam na defesa do time da casa. Aké chegou a abrir o placar, mas o lance foi anulado por impedimento.

Aos 37, a arbitragem marcou pênalti por causa de toque de mão dentro da área. Haaland foi para a cobrança e deslocou o goleiro, mas carimbou a trave. Este foi o primeiro pênalti perdido pelo norueguês no Campeonato Inglês, mas o segundo perdido por ele nos últimos três que cobrou.

A insistência de Haaland foi maior do que a má fase vivida pelo atacante. O norueguês parou no goleiro Foderingham em uma tentativa cara a cara, mas o gol dele finalmente saiu aos 18 minutos. Grealish balançou pela parte esquerda da área e levantou a bola na cabeça de Haaland, que fez 1x0. O camisa 9 chegou a fazer mais um na sequência, mas o gol foi anulado.

Com desvantagem no placar, o Sheffield finalmente resolveu atacar o Manchester City. Na primeira finalização do time da casa no jogo, o gol de empate saiu aos 40 minutos. Kyle Walker errou na saída de jogo, o lateral Jayden Bolen recebeu do outro lado, finalizou cruzado, a bola passou entre muita gente e morreu no fundo do gol, 1x1.

Consternado pelo empate, o City foi com tudo para o campo de ataque e logo retomou a vantagem, três minutos depois. Walker cruzou, Rodri encheu o pé e acertou o ângulo.