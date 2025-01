DECIDIU FICAR!

Haaland renova com o City até 2034

Em meio à fase difícil que o clube vem enfrentando, o norueguês decidiu não deixar seus colegas de time na mão

Marina Branco

Publicado em 17 de janeiro de 2025 às 10:08

Haaland renovou com o City até 2034 Crédito: Reprodução

O torcedor do Manchester City já não sabe viver sem Haaland - e parece que não precisará aprender. Na mira de Real Madrid e Barcelona, o norueguês optou por renovar com o inglês, por um prazo no mínimo surpreendente. No novo contrato, Haaland é dos citizens até o ano de 2034.

Prometendo ficar até seus 34 anos de idade no clube, ele agradeceu ao técnico e aos parceiros de time em seu discurso de permanência. "Estou muito feliz por ter assinado meu novo contrato e poder passar ainda mais tempo neste grande clube. Quero agradecer ao Pep (Guardiola), sua comissão técnica, meus companheiros e todos no clube, pois me ajudaram muito nos últimos anos", comentou.

Para ele, o prazo é uma oportunidade de melhorar e crescer ainda mais no clube: "Quero continuar me desenvolvendo, trabalhando para ficar melhor e fazer o meu melhor para nos ajudar a alcançar mais sucessos". Com isso, a previsão de que ele experimentaria outras ligas europeias ao longo de sua carreira está cada vez mais distante.

A estrela do City veio do Borussia Dortmund em 2022, comprado por 60 milhões de euros. Desde então, sua relação com o clube inglês só se fortaleceu, tornando-o uma das peças mais essenciais da equipe.