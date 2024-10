DA BASE

Futuro Haaland? Jornal espanhol destaca atacante da base do Bahia

Ryan Nascimento foi notado pela imprensa internacional após ser ardo Baianão Sub-17

30 de outubro de 2024

Ryan Nascimento Crédito: Letícia Martins / EC Bahia

O atacante Ryan Nascimento, peça destaque na conquista do Baianão Sub-17 pelo Bahia, foi pauta no jornal espanhol AS, que o colocou como “um dos maiores nomes do futebol de base no Brasil”. O jogador fez nove gols no campeonato, conquistando a artilharia, marcando o único gol do jogo de ida, e dando a assistência que levou ao título no de volta contra o Estrela de Março.

O jogador está no tricolor baiano desde os dez anos, tendo conquistado títulos nas categorias Sub-11, Sub-15, Sub-17 e Sub-20. “O Bahia tem uma estrutura incrível, está passando por uma transformação no seu time juvenil e é um dos principais clubes do país”, disse o jogador sobre seu clube ao jornal AS.

“Sabemos do investimento que está sendo feito e de quem está prestando atenção em nós. Tenho sonhos e objetivos na minha carreira, mas isso dependerá do meu desempenho aqui na base, nos campeonatos. Quero evoluir ainda mais, ser referência, chegar ao time profissional, virar ídolo e conquistar títulos com o Bahia”, acrescenta Ryan.

Chuteira de ouro de Ryan Nascimento no Sub-17 Crédito: Letícia Martins / EC Bahia

Ao falar sobre o jogador brasileiro, o jornal espanhol não mediu palavras: “Dentro de campo, Nascimento se destaca pelo físico poderoso que lhe permite ser decisivo na área tanto na busca do chute quanto nas brigas com defensores rivais. Também tem velocidade precisa para causar estragos no contra-ataque e causar danos com espaços”.

Na reportagem, o jornal especulou ainda sobre uma possível ida para o Manchester City, time inglês que pertence ao mesmo grupo do Bahia. “Um atacante muito interessante que está a finalizar a sua passagem para o futebol profissional e, porque não, para realizar o sonho de chegar à Europa ou mais precisamente a Manchester”, afirmou a matéria.

O AS chegou a comparar Ryan com a estrela do City, o jogador norueguês Erling Haaland: “Quem sabe se o substituto de Haaland chegará, dentro de alguns anos, do Nordeste do Brasil”.