FORA DE AÇÃO

Thaciano recebe o terceiro cartão amarelo e desfalcará o Bahia contra o São Paulo

Artilheiro do time na temporada vive jejum no Campeonato Brasileiro

Artilheiro do Bahia na temporada com 14 gols, meia-atacante Thaciano vai desfalcar o Bahia no confronto com o São Paulo, na terça-feira (5), às 21h30, na Fonte Nova, pelo Campeonato Brasileiro.