FÓRMULA 1

Hamilton termina 2º treino livre do GP da Itália como o mais rápido; Verstappen é 14º

Holandês chegou a liderar o treino, mas ficou para trás

Estadão

Publicado em 30 de agosto de 2024 às 16:39

Hamilton caprichou no ajuste do carro nesta sexta-feira (30) Crédito: Fórmula 1/Divulgação

Após uma primeira sessão apenas regular, onde obteve o sétimo tempo, Lewis Hamilton caprichou no ajuste do carro e terminou o segundo treino livre para o GP da Itália, como o piloto mais rápido da atividade ao cravar 1min20s738 com a sua Mercedes, nesta sexta-feira, em Monza. Lando Norris terminou em segundo com a McLaren e Carlos Sainz, da Ferrari, ficou em terceiro.

A surpresa ficou por conta do holandês Max Verstappen, que liderou o primeiro treino, realizado mais cedo. Depois de iniciar os trabalhos com um bom ritmo, o tricampeão mundial foi ficando para trás com sua Red Bull e finalizou a atividade com o modesto 14º tempo.

Na pista o argentino Franco Colapinto usou pneus médios e andou na casa de 1min23s com a sua Williams. Logo Hamilton assumiu o comando com 1min21s641 dando início ao ajuste dos carros visando o GP de domingo.

Sainz, Norris e Piastri se alternaram atrás da melhor marca. George Russel, que teve o seu carro danificado sob o comando de Kimi Antonelli no primeiro treino livre, após uma batida forte, foi para a pista a fim de testar o trabalho dos mecânicos na recuperação de sua Williams. Ao final, ele conseguiu fechar uma volta e terminou a sessão com o sexto tempo.

Na segunda metade dos trabalhos, Hamilton passou a andar mais rápido e desbancou Norris do primeiro posto. Na sequência, Sainz, Piastri e Leclerc se posicionaram nas cinco primeiras colocações.

A exemplo da primeira sessão, o segundo treino livre também teve bandeira vermelha acionada. Kevin Magnussen, da Haas, bateu no setor dois da curva sete e a atividade precisou ser interrompida

Nesta reta final, Hamilton, Norris, Sainz, Piastri, Leclerc, Russell Hulkenberg, Ricciardo, Alonso e Stroll ocuparam as dez primeiras melhores marcas. Após um bom início, Verstappen ficou para trás e terminou a atividade apenas com o 14º tempo.

No sábado, os pilotos voltam à pista mais duas vezes. Eles cumprem o terceiro treino e depois retornam para a definição do grid. O GP da Itália, marcado para domingo, acontece às 10h (horário de Brasília).

VERSTAPPEN LIDEROU O 1º TREINO LIVRE

O holandês Max Verstappen, da Rede Bull, garantiu o melhor tempo no primeiro treino livre para o GP de Monza nos instantes finais da atividade mais cedo. Faltando pouco mais de três minutos, ele cravou a marca de 1min21s676 e desbancou o ferrarista Charles Leclerc. Lando Norris terminou em terceiro lugar na atividade.

Os trabalhos tiveram um começo movimentado nesta primeira sessão e com pouco mais de dez minutos, a bandeira vermelha precisou ser acionada. Cotado para a vaga de Lewis Hamilton no ano que vem, Kimi Antonelli, piloto de testes da Mercedes, errou na tomada da curva e rodou na pista. O carro foi para a área de escape e bateu forte na proteção de pneus. Por causa da colisão, Antonelli teve que abandonar o treino logo cedo.

Após a retomada das atividades com o fim da paralisação, Verstappen fez 1min23s088 e passou a ostentar a melhor volta. O holandês, no entanto, não sustentou essa condição por muito tempo. Com pneus médios, Alexander Albon, da Williams, foi quase meio segundo mais rápido. Bottas baixou ainda mais essa marca andando na casa de 1min22s127.

Com a pista mais emborrachada, a liderança ganhou um novo dono. O ferrarista Charles Leclerc estabeleceu 1min21s904. Com o carro nos boxes, Verstappen voltou para a pista na parte final, desbancou o rival monegasco com 1min21s676 e assegurou a melhor marca.

Confira o resultado final do 1º treino livre do GP da Itália:

1º - Lewis Hamilton (ING/Mercedes), 1min20s738

2º - Lando Norris (ING/McLaren), 1min20s741

3º - Carlos Sainz Jr. (ESP/Ferrari), 1min20s841

4º - Oscar Piastri (AUS/McLaren), 1min20s858

5º - Charles Leclerc (MON/Ferrari), 1min20s892

6º George Russell (ING/Mercedes),- 1min21s086

7º - Nico Hülkenberg (ALE/Haas), 1min21s140

8º - Daniel Ricciardo (AUS/RB), 1min21s300

9º - Fernando Alonso (ESP/Aston Martin), 1min21s316

10º - Lance Stroll (CAN/Aston Martin), 1min21s363

11º - Valtteri Bottas (FIN/Kick Sauber), 1min21s461

12º - Kevin Magnussen (DIN/Haas), 1min121s499

13º - Alexander Albon (TAI/Williams), 1min21s592

14º - Max Verstappen (HOL/Red Bull), 1min21s613

15º - Sergio Pérez (MEX/Red Bull), 1min21s678

16º - Yuki Tsunoda (JAP/RB), 1min21s715

17º - Franco Colapinto (ARG/Williams), 1min21s784

18º - Pierre Gasly (FRA/Alpine), 1min21s819

19º - Esteban Ocon (FRA/Alpine), 1min22s847