MUDANÇA DE CARREIRA?

Hernane Brocador disputa vaquejada na Bahia: 'Conseguindo derrubar um boi'

Campeão pelo Bahia e Flamengo, jogador disse que 'espera dar sequência' na vaquejada: 'O cavalo te cura'

Baiano de Bom Jesus da Lapa, Brocador completa 39 anos nesta terça-feira (8). Ele deixou o Nacional-AM na última quarta (2), após ser vice-campeão e artilheiro do Campeonato Amazonense 2025 com quatro gols. O atacante foi autor do gol do título da Copa do Brasil pelo Flamengo em 2013, além de artilheiro do país naquela temporada, com 36 gols. Também vestiu a camisa de outros clubes tradicionais do país como Grêmio, Sport e Bahia, onde conquistou a Copa do Nordeste. >