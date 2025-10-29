Acesse sua conta
Ídolo do Flamengo compra apartamento milionário no litoral; saiba quanto

High Tower terá apenas 48 unidades, quatro suítes por apartamento e área de lazer com mais de 2,5 mil m²

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 29 de outubro de 2025 às 12:36

High Tower, no litoral de Santa Catarina
High Tower, no litoral de Santa Catarina Crédito: Divulgação

Com previsão de alcançar 165 metros de altura distribuídos em 52 pavimentos, o High Tower promete figurar entre os quatro arranha-céus mais altos de Itapema, no Litoral Norte de Santa Catarina. O projeto, assinado pela Aliança Empreendimentos, está sendo construído na quadra do mar, no Centro da cidade.

No total, o edifício contará com apenas 48 apartamentos — dois por andar — com metragens que variam de 175 m² a 375 m² de área privativa. Todas as unidades oferecem quatro suítes e três vagas de garagem, e as coberturas serão duplex. A área de lazer soma 2.575 m², com espaços como pub, sala de jogos, salões de festas e quadras poliesportivas.

Esse é o empreendimento escolhido por Diego Ribas para investir no concorrido mercado imobiliário de Itapema, reconhecido por ter o segundo metro quadrado mais caro do país. O ex-meia, que ganhou notoriedade em clubes como Santos e Flamengo, adquiriu uma das unidades do High Tower e, após a compra, acabou convidado a atuar como embaixador do empreendimento.

O preço médio das unidades atualmente gira em torno de R$ 4 milhões, com Valor Geral de Vendas (VGV) estimado em R$ 300 milhões.

Diego Ribas
Diego Ribas Crédito: Reprodução/Instagram

Quanto custa a parcela do apartamento do ex-jogador?

De acordo com as condições de venda da incorporadora, a compra de um imóvel no prédio exige 10% de entrada. Depois disso, o financiamento é dividido em 120 prestações mensais de R$ 16.386,84.

O investimento reforça a presença do ex-camisa 10 no segmento de imóveis de alto padrão, colocando seu nome em evidência em um dos mercados mais valorizados do Brasil.

Santa Catarina

