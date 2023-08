Inglaterra bate Austrália e fará final do Mundial com a Espanha

Inglaterra venceu a Austrália e se garantiu na final da Copa. Crédito: Divulgação/Fifa

A Inglaterra está na final de Copa do Mundo feminina. Na madrugada desta quarta-feira, dia 16, as inglesas bateram a Austrália por 3 a 1 em jogo válido pela semifinal do Mundial de 2023 e garantiram a tão sonhada vaga na decisão do torneio, que acontece no domingo, às 7h (de Brasília). Elas enfrentarão a Espanha, que venceu ontem contra a Suécia e se classificou para sua primeira final na história da competição.



Foi sofrido e, por pouco, a Austrália não conseguiu alcançar um feito histórico e chegar à final de uma Copa do Mundo perante sua torcida. Mas a Inglaterra foi valente, se segurou na defesa nos minutos finais e no contra-ataque, matou o jogo, se classificou e agora sonha com o título inédito.

O primeiro tempo foi marcado por um leve domínio inglês que acabou sendo traduzido em um golaço de Ella Toone. O placar de um a zero era justo e as Matildas pouco perigo ofereciam contra as atuais campeãs da Euro. Na segunda etapa, uma Austrália valente se lançou ao ataque e chegou a empatar com outro golaço, dessa vez feito por Sam Kerr. Motivada pela torcida, as australianas cresceram no jogo, mas acabaram levando um gol de Lauren Hemp.