DESFALQUES DE PESO

Inglaterra confirma ausências de Kane, Henderson e Palmer contra o Brasil

Como já era previsto, a Inglaterra jogará sem seu ataque titular no amistoso com o Brasil neste sábado, no estádio de Wembley, em Londres. Saka foi cortado e o técnico Gareth Southgate confirmou nesta sexta-feira que o capitão Harry Kane não se recuperou de lesão no tornozelo esquerdo e também será desfalque.