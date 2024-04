ESQUADRÃO DE ROUPA NOVA

Inspirada na bandeira do estado, Bahia divulga nova camisa branca: “Orgulho da Nossa Gente”

Uniforme foi desenhado por torcedor e escolhido em concurso

Da Redação

Publicado em 16 de abril de 2024 às 17:45

Novas camisas serão usadas pelo Bahia no confronto com o Fluminense Crédito: Reprodução/EC Bahia

Depois de muito mistério, o Bahia lançou a nova camisa para a temporada 2024. Nesta terça-feira (16), o tricolor divulgou o uniforme branco que será usado no Campeonato Brasileiro e restante da Copa do Brasil e Copa do Nordeste. A coleção tem como tema o "Orgulho da Nossa Gente".

A camisa branca, tradicional uniforme 1 do Bahia, foi desenhada pelo torcedor Kaim Argolo e escolhida através do concurso Manto Tricolor. Os detalhes fazem alusão à bandeira do Estado da Bahia e aos títulos brasileiros do clube, conquistados em 1959 e 1988.

Bahia camisa branca do Bahia faz alusão à bandeira do Estado Crédito: Reprodução/EC Bahia

Além do uniforme dos jogadores, o Esquadrão também divulgou a camisa de goleiro. Os padrões azul e laranja apresentam detalhes em vermelho e azul.

A nova camisa será utilizada pela primeira vez na partida contra o Fluminense, na noite desta terça-feira, às 21h30, na Fonte Nova, pela segunda rodada do Brasileirão. O produto está à venda nas lojas do clube ao custo de R$ 299 (sem o patrocínio) e R$ 329 (com o patrocínio).