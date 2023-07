Inter de Milão anuncia a contratação do colombiano Cuadrado

O colombiano Juan Guillermo Cuadrado continuará no futebol italiano. Depois de oito temporadas pela Juventus, o polivalente jogador foi informado que não teria o contrato renovado e rapidamente seus agentes encontraram nova equipe no país. Ele foi oficializado na Inter de Milão nesta quarta-feira, por uma temporada.



"Juan Cuadrado é o novo jogador do Inter. Lateral colombiano assinou contrato com os "nerazzurri" até 30 de junho de 2024", informou o clube, ressaltando suas qualidades. "Experiência, muita vontade de vencer e alegria: essas são as principais características de Juan Guillermo Cuadrado, nascido em Necoclí, na Colômbia, em 26 de maio de 1988."