CHANCE DE BRILHAR

Invicto no ano, Muriel assume gol com suspensão de Arcanjo e almeja agarrar oportunidade

Goleiro de 37 vai ter sua primeira oportunidade como titular do Leão na Série A diante do Juventude neste sábado (21)

Alan Pinheiro

Publicado em 20 de setembro de 2024 às 10:45

Muriel será o goleiro titular do Vitória diante do Juventude Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

Titular do Vitória no gol, Lucas Arcanjo não vai poder participar da próxima partida do Leão pelo terceiro cartão amarelo tomado diante do Atlético-GO. Com o goleiro suspenso, Muriel receberá sua primeira chance no Campeonato Brasileiro com a camisa rubro-negra. Em 2024, foram nove partidas em que o arqueiro entrou em campo pelo clube baiano, sem sair derrotado em nenhum dos confrontos. Em entrevista coletiva concedida no Barradão nesta sexta-feira (20), Muriel comentou sobre a oportunidade e espera continuar com a sequência invicta.

"Fico muito feliz de ter mais uma oportunidade, sigo trabalhando muito forte. Acho que eu sempre fui assim durante toda a minha carreira, seja em jogo ou treinos. Eu dou o meu máximo para poder evoluir a cada dia. É difícil para o jogador, às vezes não está atuando, jogando e podendo ajudar a equipe dentro dos jogos, mas eu dou o meu máximo nos treinos para tentar fazer a diferença e manter o Vitória na Série A", disse.

O próximo compromisso do Leão ocorre neste sábado (21), quando o Vitória recebe o Juventude no Barradão, às 16h, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. Apesar do contexto ser desfavorável ao rubro-negro, que briga contra o rebaixamento, Muriel acredita na força da torcida para superar um adversário com bons resultados nos últimos jogos. "Acho que a gente pode se espelhar no último jogo que a gente fez, estamos no caminho. Vai ser um jogo muito difícil, o Juventude tem feito grandes jogos, chegou até as fases finais na Copa do Brasil. Time muito competitivo, mas a gente acredita muito na nossa força dentro de casa e no apoio do nosso torcedor para ser nosso 12º jogador para que a gente faça desse jogo uma decisão e possa garantir os três pontos. Esse é o caminho", deu o recado.

Seis meses após entrar em campo pela última vez, o goleiro se diz grato pela oportunidade de jogar a primeira divisão vestindo as cores do Vitória. Apesar da baixa minutagem, Muriel confessa ser um reflexo da posição do jogador. "Quando eu tive oportunidade, acho que fiz grandes jogos. Desde quando eu vim, sabia que o Lucas Arcanjo tinha sido muito importante no acesso do time e muito importante também neste ano. A vida de goleiro é assim, às vezes não depende só do nosso trabalho. A gente tem que ter muita paciência e seguir trabalhando para poder ter oportunidade de poder ajudar o time", afirmou.

Nos bastidores, o papel de Muriel é de passar experiência aos mais jovens do elenco, principalmente ao goleiro titular do clube. Desta vez, no entanto, a situação se inverteu, com Lucas Arcanjo sendo o responsável por aconselhar o substituto. Para o arqueiro de 37 anos, a união do grupo é fundamental para ajudar o Leão.

"O Lucas [Arcanjo] tem um papel muito importante aqui para mim, é um cara identificado com o time. Tenho um excelente relacionamento, tanto com o Lucas, quanto com o Fintelman, Yuri e também o Davi. Temos um grupo muito bom de goleiros aqui. O Lucas me ajudou bastante também conversando. Às vezes é diferente quando tu vê as coisas de fora e tá ali dentro. Então, ele me passou algumas coisas, assim como eu tenho feito isso com ele quando quando estou de fora. O nosso grupo é muito unido, muito coeso e acredito que isso vai ajudar para que a gente possa fazer um bom jogo amanhã para o Vitória", destacou.

Sem Lucas Arcanjo e Alerrandro, suspensos pelo terceiro cartão amarelo, o técnico Thiago Carpini também não vai poder contar com o atacante Osvaldo. No início da semana, o jogador foi hospitalizado com um quadro de tromboembolismo pulmonar. Apesar de receber alta na quarta-feira (18), o tratamento com anticoagulantes deve fazer Osvaldo perder o restante da temporada.