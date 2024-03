HUMILHANTE

Itabuna leva 8x0 do Nova Iguaçu e é eliminado da Copa do Brasil

Mesmo jogando em casa, Dragão foi presa fácil para o adversário

Publicado em 28 de fevereiro de 2024 às 21:26

Nova Iguaçu massacrou o Itabuna e avançou para a segunda fase da Copa do Brasil Crédito: Vitor Melo/NIFC

O Itabuna deu adeus à Copa do Brasil. Na noite desta quarta-feira (28), o Dragão do Sul foi massacrado por 8x0 pelo Nova Iguaçu, do Rio de Janeiro, em duelo disputado no estádio Mário Pessoa, em Ilhéus. Com o resultado, a equipe adversária avançou para a segunda fase.

Em sua estreia na Copa do Brasil, o Itabuna precisava vencer para seguir vivo no torneio. O Nova Iguaçu tinha a vantagem do empate, mas atropelou o clube baiano. Logo no primeiro tempo, Xandinho, Bill e Yago fizeram 3x0.

O Nova Iguaçu seguiu avassalador na segunda etapa e marcou mais cinco gols. Bill anotou o quarto, Carlinhos fez o quinto, Yago o sexto, Albert o sétimo e Gabriel Pinheiro fechou a conta em 8x0.

Na segunda fase, o Nova Iguaçu enfrentará o vencedor de Internacional e ASA-AL. Já o Itabuna direciona as suas forças para evitar o rebaixamento no Campeonato Baiano. Neste domingo (3), o Azulino recebe o Vitória, em Ilhéus, e precisa vencer para não voltar à Série B do estadual.