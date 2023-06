Itália bane camisa 88 no futebol em combate ao neonazismo

O ministro do Interior da Itália, Matteo Piantedosi, anunciou nesta terça-feira (27) uma série de ações em colaboração com a Federação Italiana de Futebol (FIGC, na sigla em italiano) para combater o antissemitismo no país. Uma das medidas presentes do acordo é o banimento da camisa 88 do futebol local.



O número é usado por movimentos neonazistas para designar a saudação nazista “Heil Hitler”, já que a letra H é a oitava do alfabeto.