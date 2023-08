Iury Castilho quer ser titular do Vitória contra o ABC: 'Vontade absurda'

Yuri Castilho é apresentado oficialmente pelo Vitória na Toca do Leão. Crédito: VICTOR FERREIRA / ECV

Iury Castilho não esconde a vontade de vestir a camisa titular do Vitória. “Vontade absurda, mas Deus sabe de todas as coisas. Estou aqui para somar com o grupo”, ponderou o atacante durante a apresentação oficial na Toca do Leão, realizada nesta terça-feira (1º), véspera do jogo contra o ABC, pela 21ª rodada da Série B do Brasileiro.



Foi a segunda vez que Iury Castilho falou como jogador do Vitória. A primeira foi no domingo (30), após a partida contra a Ponte Preta, no estádio Moisés Lucarelli.

Contratado na semana passada, Castilho se apresentou na Toca do Leão na sexta-feira (28), fez apenas dois treinamentos com o elenco, viajou para Campinas e marcou o gol que garantiu o empate em 2x2 com a equipe paulista.

“É muito importante fazer um gol, ajudar a equipe. Dá mais confiança para mim e ao grupo. Claro que o grupo já está mais confiante. Eu estou chegando agora e falta um pouco de entrosamento, mas chegar marcando gol dá mais confiança e é muito bom para mim”, disse o jogador de 27 anos, que não balançava a rede 5 de desde abril, quando ajudou o Cuiabá, seu ex-clube, a derrotar o União Rondonópolis no estadual.

Depois de reencontrar o caminho do gol com a camisa do Vitória, ele está ansioso para ver a torcida de perto, o que vai acontecer às 21h30 de quarta-feira (2), quando o Leão recebe o ABC, no Barradão.

“Para mim, jogar com a torcida é muito importante. Independente da situação do adversário, temos que fazer o dever de casa e conquistar os três pontos”.

Para começar em campo, ele se coloca como coringa para o ataque. “Tenho muita mobilidade quando jogo de 9, atuo também pelas beiradas. Mas fica a cargo do treinador. Se ele quiser me colocar pela beirada ou de 9 eu vou buscar ajudar o Vitória”, promete.

Castilho assinou contrato por dois anos com o Vitória. Segundo ele, a duração do contrato o deixa ainda mais animado. “Traz motivação extra. A gente quer ajudar o clube a voltar para a Série A, o que seria muito bom pra gente. O longo tempo nos motiva a estar aqui e fazer história, para manter o time na elite”.