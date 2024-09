DECIDIU O JOGO

James Rodríguez se redime e Colômbia bate a Argentina pelas Eliminatórias Sul-Americanas

Gol de empate da Argentina aconteceu após erro de passe do camisa 10 colombiano; James participou dos dois gols da Colômbia

Estadão

Publicado em 10 de setembro de 2024 às 20:59

A Colômbia superou a Argentina por 2x1 nas Eliminatórias para a Copa do Mundo Crédito: Divulgação/Seleção Colombiana

Com uma assistência para o primeiro gol, e uma cobrança perfeita de pênalti que determinou o triunfo diante de sua torcida, James Rodriguez foi o personagem da vitória de 2 a 1 da Colômbia sobre a Argentina, nesta terça-feira, em Barranquilla, em partida válida pela oitava rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026. O confronto marcou ainda um momento de tensão para o camisa 10 colombiano já que, foi graças a um erro de passe seu, que os argentinos empataram o duelo no primeiro tempo. Após cinco anos, os donos da casa voltam a vencer os rivais.

O resultado leva a Colômbia aos 16 pontos na classificação e aproxima a equipe do técnico Nestor Lorenzo dos próprios argentinos, que estacionaram no topo da tabela (18). Na edição atual do torneio eliminatório, esta foi a primeira derrota dos hermanos como visitante. Antes, a seleção azul e branca derrotou a Bolívia, em La Paz, superou o Peru, em Lima, e ainda venceu o Brasil em pleno Maracanã.

Já a Colômbia finaliza essa dobradinha de jogos pela competição com quatro pontos conquistados em seis possíveis. Antes de vencer os argentinos, os colombianos empataram com o Peru em Lima, na última sexta-feira.

Jogando sob o forte calor de Barranquilla, o primeiro tempo teve um início arrastado com poucas chances de gols para ambos os lados. Os donos da casa até tentaram botar pressão, mas faltou efetividade. Diante desse cenário, o gol que deu a vantagem parcial para a Colômbia teve origem em um lance de bola parada. Aos 24 minutos em um escanteio, James Rodriguez deu um toque curto para Arias e, após receber a bola de volta, cruzou na medida para Yerson Mosquera fazer 1 a 0 de cabeça.

A desvantagem fez a Argentina aumentar o ritmo. Porém, somente no final do primeiro tempo o time comandado pelo técnico Lionel Scaloni conseguiu ser efetivo e ameaçar a meta de Vargas. Lisandro Rodríguez e Lautaro Martínez perderam duas chances em sequência dentro da área. Após o susto, os colombianos administraram os instantes finais e levaram para o intervalo a vantagem de 1 a 0.

Articulador do gol colombiano, James Rodríguez teve seu momento de vilão na volta para o segundo tempo ao dar um passe errado no meio-campo. Nico González partiu em velocidade e tocou na saída do goleiro para empatar o duelo com apenas um minuto de jogo.

A Colômbia pressionou, teve duas chances de marcar na área da Argentina, mas o lance seguiu. O juiz Piero Maza, no entanto, foi orientado a rever a jogada em que Munhoz disputou a bola com Otamendi. Após consultar o vídeo, o pênalti a favor dos colombianos foi confirmado.