DESTAQUE TRICOLOR

Lateral Arias, do Bahia, é convocado para defender a Colômbia na eliminatória

Finalista da última Copa América, o lateral direito Arias, do Bahia, foi mais uma vez convocado para defender a seleção da Colômbia. O jogador faz parte da lista de 26 atletas divulgada pelo técnico Nestor Lorenzo para os jogos contra o Peru e Argentina, pela eliminatória da Copa do Mundo de 2026.

O primeiro desafio da Colômbia na eliminatória será contra o Peru, na próxima sexta-feira (6), no estádio Monumental de Lima. No dia 10 de setembro, a equipe recebe a Argentina, no estádio Metropolitano de Barranquilla.

Por conta dos jogos das seleções, o Campeonato Brasileiro será paralisado durante a data Fifa. Após o jogo contra o Bragantino, o próximo compromisso do Bahia será diante do Flamengo, no dia 12 de setembro, no Maracanã, pelo confronto de volta das quartas de final da Copa do Brasil.