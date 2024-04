"A GENTE SE ENTENDE"

Jean Lucas celebra classificação do Bahia e entrosamento com Caio Alexandre

O Bahia segue vivo na busca pelo penta da Copa do Nordeste. Na noite desta quarta-feira (10), o tricolor bateu o Náutico por 3x0, na Fonte Nova, e garantiu vaga na semifinal da competição. Autor do último gol tricolor na partida, o volante Jean Lucas comemorou o feito e enalteceu o passe de Caio Alexandre.

“Agradecer a Deus pelo gol, pelo resultado, a classificação. O entrosamento com o Caio Alexandre vem também de fora do campo, a gente sempre se entende ali. Agora é continuar trabalhando, pois temos um grande desafio sábado”, disse ele, lembrando da estreia no Brasileirão, contra o Internacional, no Beira Rio.