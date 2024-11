PRECISA MELHORAR

Jean Lucas reconhece má fase, mas projeta recuperação do Bahia na reta final da Série A: 'Torcedor tem razão'

Volante mira trunfo contra o Palmeiras, na Fonte Nova, para seguir sonhando com Libertadores

Gabriel Rodrigues

Publicado em 14 de novembro de 2024 às 17:07

Jean Lucas está de volta ao Bahia após cumprir suspensão na última rodada da Série A Crédito: Letícia Martins/EC Bahia

Uma das contratações mais caras da história do Bahia e pilar do meio-campo tricolor, o volante Jean Lucas reconheceu que não vive um bom momento com a camisa azul, vermelha e branca. A declaração foi dada durante entrevista no CT Evaristo de Macedo, nesta quinta-feira (14), onde o tricolor se prepara para o duelo contra o Palmeiras, pelo Brasileirão.

Apesar de ser titular indiscutível no sistema de Rogério Ceni, Jean Lucas tem convivido com as críticas nos últimos jogos. O camisa 6 afirma que o problema não está no modelo adotado pelo tricolor na temporada e conta que está trabalhando para reverter a situação.

"Não é o esquema tático, que a gente vem jogando desde o início do ano. O torcedor tem toda razão de estar me cobrando porque sabe do meu potencial, sabe da minha capacidade e do que eu venho produzindo durante o ano. Tive essa queda de rendimento. Nenhum jogador quer ter. Mas é uma coisa que a gente não controla. Mas eu venho trabalhando durante o treinamento para retomar a confiança com a equipe, para estar voltando a jogar bem", iniciou o volante

No atual elenco do Bahia, Jean Lucas está no topo dos jogadores que mais entraram em campo. Até aqui, ele disputou 56 duelos, e fica atrás apenas de Caio Alexandre (59 jogos), Luciano Juba (58 jogos) e Cauly (57 jogos). Jean, aliás, está de volta após ter ficado fora de ação por cumprir suspensão na derrota para o Juventude.

Além da busca pela boa fase, Jean Lucas e o elenco do Bahia precisam dar uma resposta contra o Palmeiras. O Bahia não vence há cinco jogos no Brasileirão e o momento ruim reflete diretamente na tabela de classificação. Estacionado nos 46 pontos, o time caiu para a 8ª posição, fora da zona de classificação para a Libertadores.

“Faz um mês e meio que a gente não ganha. Isso fez ficar difícil [vaga na Libertadores]. A gente tem que voltar a ganhar, e ganhando a confiança vai voltar, as jogadas vão ficar mais fáceis (...) A gente caiu um pouco de rendimento, mas não falta atitude. A gente pode estar um pouco abaixo na técnica, no último passe, finalização, mas não falta garra. Todo mundo corre e briga”, explicou o volante.

Na reta final do Brasileirão, o tempo não será um problema para o tricolor. Por conta dos jogos do Brasil na data Fifa, a Série A foi paralisada e Rogério Ceni ganhou nove dias para preparar o time até o confronto com o Palmeiras, marcado para o dia 20 de novembro, às 18h, na Fonte Nova.