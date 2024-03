JUDÔ

Jessica Lima perde para campeã mundial e fica com a prata no Grand Slam de Antalya

Numa luta definida somente no Golden score, a brasileira Jéssica Lima perdeu a chance de ficar com a medalha de ouro no primeiro dia de competições no Grand Slam de Antalya de judô, ao ser derrotada pela canadense Christa Deguchi, atual campeã do mundo na categoria até 57 quilos.