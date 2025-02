BASQUETE

Jimmy Butler homenageia Neymar e escolhe camisa 10 no Golden State Warriors

Os astros do futebol e basquete são amigos desde 2016

Marina Branco

Publicado em 7 de fevereiro de 2025 às 15:23

Jimmy Butler no Golden State Warriors Crédito: Reprodução I X

O impacto de Neymar vai não só além do Brasil, como também além do próprio futebol. Na última quinta-feira (6), uma apresentação no Golden State Warriors teve tudo a ver com o brasileiro, que foi até mesmo homenageado pelo jogador de basquete. >

Amigos desde 2016, Neymar é muito próximo de Jimmy Butler, que já afirmou considerar o brasileiro "parte da família". Ao ser apresentado no Warriors, o amigo aproveitou a chance de homenagear o craque do Santos, e escolheu a camisa de número 10 como sua numeração na franquia da Califórnia.>

Há muito tempo, é comum ver declarações positivas de Jimmy sobre Neymar, sempre elogiando um ao outro. "Ele é um pai incrível. Ele faz muito por eles e está sempre perto deles, ensinando-lhes tudo sobre a vida, sobre o que eles quiserem fazer. Cara, é incrível de assistir. E eu aprendo com isso", comentou o jogador de basquete ao jornal inglês The Guardian em janeiro do ano passado.>

Jimmy Butler, jogador do Miami Heat, considera Neymar como um irmão Crédito: Reprodução/Instagram