TÊNIS

João Fonseca sente dores, perde para americano e cai na estreia do Australian Open 2026

Brasileiro reclamou da perna esquerda durante a partida e foi derrotado por Eliot Spizzirri por 3 sets a 1, em Melbourne

Miro Palma

Publicado em 20 de janeiro de 2026 às 08:50

João Fonseca teve dificuldades na partida Crédito: Reprodução/ ATP

João Fonseca se despediu do Australian Open 2026 ainda na primeira rodada ao ser derrotado pelo norte-americano Eliot Spizzirri na madrugada desta terça-feira (20), em Melbourne. A partida foi marcada por equilíbrio em alguns momentos e oscilações de rendimento do brasileiro, que reclamou de dores na perna esquerda durante o confronto.

Fonseca acabou superado por Spizzirri, 85º colocado no ranking mundial, por 3 sets a 1, com parciais de 6/4, 2/6, 6/1 e 6/2, após 2h38min de jogo. O brasileiro chegou a solicitar atendimento médico, mas não conseguiu reagir nem reverter o placar.

O duelo marcou a estreia oficial de João Fonseca na temporada 2026. O carioca não disputava uma partida oficial havia quase três meses, após desistir dos ATPs 250 de Adelaide e Brisbane, no início de janeiro, em razão de dores na região lombar. Esta também foi a primeira vez que o tenista foi eliminado logo na rodada de estreia de um torneio de Grand Slam. Em 2025, ele havia avançado ao menos até a segunda fase em todas as competições do circuito.