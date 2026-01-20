Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

João Fonseca sente dores, perde para americano e cai na estreia do Australian Open 2026

Brasileiro reclamou da perna esquerda durante a partida e foi derrotado por Eliot Spizzirri por 3 sets a 1, em Melbourne

  • Foto do(a) author(a) Miro Palma

  • Miro Palma

Publicado em 20 de janeiro de 2026 às 08:50

João Fonseca teve dificuldades na partida
João Fonseca teve dificuldades na partida Crédito: Reprodução/ ATP

João Fonseca se despediu do Australian Open 2026 ainda na primeira rodada ao ser derrotado pelo norte-americano Eliot Spizzirri na madrugada desta terça-feira (20), em Melbourne. A partida foi marcada por equilíbrio em alguns momentos e oscilações de rendimento do brasileiro, que reclamou de dores na perna esquerda durante o confronto.

Fonseca acabou superado por Spizzirri, 85º colocado no ranking mundial, por 3 sets a 1, com parciais de 6/4, 2/6, 6/1 e 6/2, após 2h38min de jogo. O brasileiro chegou a solicitar atendimento médico, mas não conseguiu reagir nem reverter o placar.

O duelo marcou a estreia oficial de João Fonseca na temporada 2026. O carioca não disputava uma partida oficial havia quase três meses, após desistir dos ATPs 250 de Adelaide e Brisbane, no início de janeiro, em razão de dores na região lombar. Esta também foi a primeira vez que o tenista foi eliminado logo na rodada de estreia de um torneio de Grand Slam. Em 2025, ele havia avançado ao menos até a segunda fase em todas as competições do circuito.

Com o resultado em Melbourne, Fonseca chegou a 84 dias sem vencer uma partida oficial. Sua última vitória ocorreu em 28 de outubro do ano passado, quando derrotou o canadense Denis Shapovalov por 2 sets a 1 na primeira rodada do Masters 1000 de Paris. Atualmente, o brasileiro ocupa a 32ª posição do ranking da ATP.

Mais recentes

Imagem - Valendo a liderança do Campeonato Baiano, Bahia e Barcelona se enfrentam na Fonte Nova

Valendo a liderança do Campeonato Baiano, Bahia e Barcelona se enfrentam na Fonte Nova
Imagem - Zagueiro ex-Bahia fica livre no mercado após fracassar no futebol argentino

Zagueiro ex-Bahia fica livre no mercado após fracassar no futebol argentino
Imagem - Ex-artilheiro do Vitória tem contratação disputada por dois gigantes do futebol brasileiro

Ex-artilheiro do Vitória tem contratação disputada por dois gigantes do futebol brasileiro

MAIS LIDAS

Imagem - Guns N’ Roses cancela show no Brasil e promete reembolso aos fãs
01

Guns N’ Roses cancela show no Brasil e promete reembolso aos fãs

Imagem - Micro-ondas é coisa do passado: a moda agora é aquecer a comida como a vovó fazia
02

Micro-ondas é coisa do passado: a moda agora é aquecer a comida como a vovó fazia

Imagem - Ex-Bahia negocia com rival do Esquadrão na Série A para voltar ao Brasil
03

Ex-Bahia negocia com rival do Esquadrão na Série A para voltar ao Brasil

Imagem - Bahia tem 12 cursos de Medicina considerados insatisfatórios pelo MEC; um é federal
04

Bahia tem 12 cursos de Medicina considerados insatisfatórios pelo MEC; um é federal