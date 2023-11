João Pedro diz que sofrimento na Inglaterra o fez melhor e celebra chegada à seleção brasileira

Uma das novidades na convocação de Fernando Diniz para a rodada das Eliminatórias da Copa, o atacante João Pedro, revelado pelo Fluminense, não escondeu sua euforia pela primeira chance na seleção brasileira. Agora no Brighton, o artilheiro de 22 anos diz que o sofrimento na Inglaterra o fez melhorar e o colocou em evidência.



"Saí muito cedo do Fluminense, fui para o Watford e infelizmente lá não aconteceu o que eu esperava, que era ter uma sequência na Premier League (acabou rebaixado no Campeonato Inglês). Tive dois ou três anos na Championship (divisão de acesso inglesa) e não foi fácil", admitiu.