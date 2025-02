EMBATE

João Victor, do Vasco, briga com torcedores após empate e é retirado por segurança; veja vídeo

O jogador discutiu com torcedores no alambrado próximo ao vestiário da equipe visitante após empatar com o Sampaio Corrêa

Marina Branco

Publicado em 11 de fevereiro de 2025 às 15:02

O zagueiro vascaíno João Victor se estressou durante o empate sem gols vivido contra o Sampaio Corrêa na última segunda-feira (10). Assim que o jogo terminou, ele brigou com torcedores na grande perto do vestiário visitante no estádio Lourival Gomes, em Saquarema.>

Os nervos estavam à flor da pele pelo impacto causado pelo resultado, abaixando as chances de classificação do Vasco para as semifinais do Campeonato Carioca para 58%. No alambrado, a angústia foi exemplificada pela briga entre jogador e torcida, que precisou da intervenção de um segurança do Vasco para tirar João Victor de campo.>

Além do segurança, Vegetti e Lucas Piton também tentaram separar a confusão, levando o colega para o vestiário. >

Situação do Vasco