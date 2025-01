FUTEBOL

Proposta do Vasco por atacante uruguaio vira piada na imprensa mexicana: 'Ofereceu amendoins'

Brian Rodríguez é prioridade do cruz-maltino para a ponta esquerda

O atacante uruguaio Brian Rodríguez, do América do México, é objeto de desejo do Vasco para a ponta esquerda da atual temporada. Mas, apesar de colocar o jogador como prioridade, o clube precisará elevar a proposta se quiser contar com ele. De acordo com a ESPN do México, a primeira oferta do cruz-maltino foi considerada muito baixa - e chegou até a ser piada.