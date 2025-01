MARATONA

Com três competições, Bahia jogará 11 vezes nos próximos 34 dias

Esquadrão entrará em campo pelo Baiano, Copa do Nordeste e Libertadores

De volta ao Brasil após a pré-temporada na Espanha, o Bahia terá uma maratona de jogos pela frente. Nos próximos 34 dias, o Esquadrão entrará em campo 11 vezes. A sequência terá início contra o Sampaio Corrêa, nesta quinta-feira (23), às 20h, na Fonte Nova, pela Copa do Nordeste.

Além da estreia no Nordestão, até o dia 25 de fevereiro o Bahia disputará três competições de forma simultânea, já que também tem compromissos pelo Campeonato Baiano e Copa do Nordeste.

Por conta da sequência, o time baiano realizará em média uma partida a cada 15 dias. Diante do calendário apertado, o técnico Rogério Ceni projeta fazer um rodízio entre os jogadores da equipe. A medida será adotada para evitar o desgaste e preparar todo o elenco.

A agenda tricolor, aliás, inclui o clássico contra o Vitória, marcado para o dia 1º de fevereiro, na Fonte Nova, pelo Baianão, e os duelos contra o The Strongest, pela Libertadores. O jogo de ida será no dia 18 de fevereiro, em La Paz, na Bolívia. A volta está marcada para 25 do mesmo mês, na Fonte Nova.