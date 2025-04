ESTRATÉGIA

Jogada ensaiada? Carpini explica gols a partir de escanteios curtos

Movimento aconteceu nas últimas duas partidas do Leão na temporada

Alan Pinheiro

Publicado em 17 de abril de 2025 às 14:10

Vitória x Fortaleza Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

Após o resultado positivo contra o Fortaleza, nesta quarta-feira (16), o torcedor do Vitória reparou em como o clube está utilizando o escanteio curto para gerar situações de gol, o que aconteceu nas últimas duas partidas do Leão na temporada. A estratégia foi explicada pelo técnico Thiago Carpini em entrevista coletiva.>

"A gente tem bons batedores. Matheuzinho não tem batido muito por causa do problema no adutor. Mas Erick, Rato, Claudinho, outros jogadores fazem essa bola. A gente viu que o aproveitamento não estava tão alto na cobrança direta, então pensamos em alternativas para aproveitar melhor essa bola", explicou.>

O novo comportamento resultou no gol de Lucas Halter contra o Atlético-MG, no último final de semana. O lance começou o lateral Jamerson tabelando com Gustavo Mosquito e Matheuzinho. O camisa sete recebeu a bola em profundidade e cruzou para a área, onde o zagueiro do Leão subiu mais alto para marcar o primeiro gol do Vitória na partida.>

O gol de Lucas Halter no Mineirão.



Já na quarta rodada do Brasileirão, a estratégia do escanteio curto foi usada para desequilibrar o confronto e abrir o placar contra o Fortaleza. Na cobrança curta, Erick tirou o marcador do lance e levantou a bola para a área com a perna direita. Em meio a dois marcadores, Janderson subiu mais alto e cabeceou para dentro do gol.>

O gol de Janderson: Vitória 1x0 Fortaleza



