VEJA

Ex-Vitória, Hulk se irrita com provocação de rival imitando galinha: 'Jogador pequeno'

Ex-jogador do rival do Atlético-MG, Zé Ivaldo imitou uma galinha ao marcar o primeiro gol da vitória do Santos

Alan Pinheiro

Publicado em 17 de abril de 2025 às 13:16

Hulk em jogo do Atlético-MG Crédito: Pedro Souza/Atlético-MG

O atacante Hulk, formado nas categorias de base do Vitória, se irritou com o zagueiro Zé Ivaldo, do Santos, após o jogador provocar o Atlético-MG imitando uma galinha na comemoração de seu gol. O atacante não gostou da provocação e criticou o defensor. Zé Ivaldo já jogou no Cruzeiro, rival do Galo, e imitou uma galinha para provocar a equipe mineira.>

Hulk classificou a atitude do zagueiro como de jogador pequeno. A declaração ocorreu logo após a partida, em entrevista ao canal Premiere. Ao ser substituído, o camisa sete do Galo se dirigiu em direção a Zé Ivaldo e bateu boca com o jogador. Ele foi punido com o cartão amarelo.>

"Só falei: “você tem que fazer média com a torcida jogando bem”. Eu não vi, mas disseram, que, no primeiro gol, ele imitou uma galinha. É de jogador pequeno. Faz gol? Valoriza seu trabalho, a torcida. E não provocar nosso time, por ter jogado em nosso rival. É pensamento pequeno, de jogador pequeno. É por isso que, às vezes, jogadores não crescem tanto, acham que são craques e ficam pelo caminho", disse.>