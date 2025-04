PROVOCAÇÃO

Ex-Vitória comemora gol marcado no Brasileirão imitando uma galinha

Zé Ivaldo balançou as redes contra o Atlético-MG, rival do Cruzeiro, seu antigo clube

Alan Pinheiro

Publicado em 17 de abril de 2025 às 12:27

Ex-Vitória, Zé Ivaldo comemorou gol imitando uma galinha Crédito: Reprodução/Redes Sociais

A rivalidade entre clubes às vezes pode ser um artifício usado por jogadores para se identificar com a torcida. Esse foi o caso do zagueiro Zé Ivaldo, que saiu do Cruzeiro, mas levou para o Santos a rivalidade contra o Atlético-MG. O jogador, que já passou pelo Vitória, marcou o primeiro gol do Peixe contra o Galo, nesta quarta-feira (16), e provocou o adversário imitando uma galinha na hora de comemorar o lance.>

A provocação é facilmente explicada pelo passado de Zé Ivaldo. Ele atuou dois anos com a camisa do Cruzeiro, principal rival do Galo, em 2022 e 2024. Pelo Cruzeiro, Zé Ivaldo jogou emprestado pelo Athletico-PR, em 2022, e depois retornou em 2024. Foram 83 jogos e cinco gols com a camisa celeste e um título conquistado, da Série B do Brasileirão, logo no primeiro ano.>

Os gols da vitória de ontem pra começar a quinta-feira! ⚽⚽ pic.twitter.com/NrmqEDpV9K — Santos FC (@SantosFC) April 17, 2025

Vale destacar uma coincidência no caso. O zagueiro foi jogador do Vitória em 2019, quando vestiu a camisa rubro-negra durante 11 partidas na Série B do Campeonato Brasileiro e uma no Brasileirão de Aspirantes daquela temporada. No entanto, o principal rival do Leão, o Bahia, também é conhecido por provocar o time com uma alusão ao animal.>