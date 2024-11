CRIME

Jogador brasileiro tem casa roubada pela segunda vez na Inglaterra e faz apelo: 'Não sobrou nada valioso'

Joelinton, do Newcastle, fez desabado nas redes sociais

Meio-campista do Newcastle, o brasileiro Joelinton teve a casa invadida mais uma vez na cidade inglesa. Nas duas vezes nenhum familiar do jogador estava na residência. Neste caso mais recente, Joelinton recebeu um alerta de segurança no celular e acionou a polícia, mas os três assaltantes já tinham fugido.