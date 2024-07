LUTO

Jogador chinês morre aos 17 anos após desmaiar em partida de badminton

Um jogador chinês de 17 anos morreu após desmaiar repentinamente em quadra durante um torneio internacional de badminton em Yogyakarta, na Indonésia. Zhang Zhijie passou mal enquanto enfrentava o japonês Kazuma Kawano no último domingo (30), pelo Campeonato Asiático Juvenil da modalidade. Ele chegou a ser atendido pela equipe médica local, mas não conseguiu ser reanimado e morreu no hospital.

O placar estava empatado em 11-11 quando Zhang caiu subitamente no chão. Segundo organizadores do evento, uma equipe chegou ao local e levou o jogador para o hospital de ambulância. Ele morreu às 23h20 locais (16h20 no horário de Brasília). Um vídeo que circula nas redes sociais, da transmissão do jogo, mostrou o momento exato em que o jovem passou mal em quadra.