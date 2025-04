GOLEIRO DO ESQUADRÃO

Jogador com mais tempo de Bahia, Danilo Fernandes celebra trajetória: 'Só tenho a agradecer'

No Bahia desde 2021, goleiro já é um velho conhecido da torcida do Esquadrão

Alan Pinheiro

Publicado em 27 de abril de 2025 às 16:43

Danilo Fernandes Crédito: Divulgação/EC Bahia

No Bahia desde 2021, quando ainda estava emprestado pelo Internacional, Danilo Fernandes já é um velho conhecido da torcida do tricolor de aço. O goleiro viu o clube ascender da segunda divisão nacional até a disputa da Libertadores deste ano, no qual o Bahia é líder do grupo F, com sete pontos conquistados. São anos de trajetória que fizeram o jogador se sentir em casa na Arena Fonte Nova.>

"Me sinto muito honrado em defender as cores do Bahia por todo esse tempo. É um clube que vem mostrando seu potencial nos últimos anos, projetando grandes coisas pela frente. Eu só tenho a agradecer ao clube e ao torcedor por acolher a mim e a minha família neste tempo todo desde que viemos pra cá", comentou Danilo.>

Em sua quinta temporada pelo Esquadrão de Aço, o goleiro paulista tem 62 partidas completas vestindo as cores azul, vermelho e branco. Além de Danilo Fernandes, o treinador Rogério Ceni conta com Marcos Felipe e Ronaldo na disputa pela titularidade no gol. Independente de quem assumir a posição, o camisa 1 tricolor acredita que irá ajudar o Bahia.>