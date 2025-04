BRASILEIRÃO

Palmeiras x Bahia: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Confronto contra os paulistas ocorre neste domingo (27), às 18h30

Alan Pinheiro

Publicado em 27 de abril de 2025 às 14:30

Bahia x Palmeiras Crédito: Rafael Rodrigues/EC Bahia

Palmeiras e Bahia se enfrentam neste domingo pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto será realizado no Allianz Parque, com o Verdão buscando manter a liderança e o Esquadrão tentando se reencontrar na competição. Confira onde assistir ao vivo, o horário da partida, análise das equipes e as prováveis escalações.>

Onde assistir Palmeiras x Bahia ao vivo

A partida será transmitida ao vivo pelo Premiere (pay-per-view).>

Palmeiras

Vivendo excelente fase, o Palmeiras chega embalado por sete vitórias consecutivas. O bom momento colocou o time de Abel Ferreira na liderança isolada do Brasileirão, com 13 pontos. Mesmo com desfalques importantes, o Verdão busca manter a sequência vitoriosa diante de sua torcida.>

Bahia

Com um desempenho instável no campeonato, o Bahia soma apenas seis pontos em cinco jogos. O time de Rogério Ceni ainda tenta encontrar um equilíbrio entre as competições, já que vive boa fase na Libertadores, onde lidera seu grupo. O duelo em São Paulo será um teste de fogo para o Esquadrão.>

Prováveis escalações de Palmeiras x Bahia

Palmeiras: Weverton; Giay, Bruno Fuchs, Gustavo Gómez, Piquerez; Emiliano Martínez, Richard Ríos, Felipe Anderson; Estêvão (Maurício), Flaco López, Facundo Torres (Paulinho). Técnico: Abel Ferreira.>

Bahia: Marcos Felipe; Gilberto, David Duarte, Santiago Mingo, Iago; Acevedo (Jean Lucas), Erick (Caio Alexandre), Rodrigo Nestor (Everton Ribeiro), Cauly, Ademir; Lucho Rodríguez (Willian José). Técnico: Rogério Ceni.>

Arbitragem de Palmeiras x Bahia

Wilton Pereira Sampaio, auxiliado por Bruno Raphael Pires e Tiago Gomes da Silva (Trio de Goiás)>

VAR: Wagner Reway (ES)>

Ficha do Jogo

Jogo: Palmeiras x Bahia>

Campeonato: Campeonato Brasileiro — 6ª rodada>

Data: Domingo, 27 de abril de 2025>

Horário: 18h30 (horário de Brasília)>

Local: Allianz Parque, São Paulo (SP)>