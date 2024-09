FUTEBOL

Jogador é agredido na Alemanha após publicar foto com a camisa do rival

Em sua conta oficial do Instagram, o jogador alemão compartilhou imagens do seu rosto ferido após as agressões

Rede Nordeste, O Povo

Publicado em 4 de setembro de 2024 às 18:20

Niklas-Wilson Sommer foi agredido por torcedores do Nuremberg Crédito: Reprodução/Redes Sociais

O jogador Niklas-Wilson Sommer, do Nuremberg, da Alemanha, foi agredido por torcedores da sua equipe após publicar foto com a camisa do Bayern de Munique. O caso ocorreu na madrugada do último domingo (01), perto da casa do lateral. Em sua conta oficial do Instagram, o jogador alemão compartilhou imagens do seu rosto ferido após as agressões. Além disso, Sommer afirmou que passa bem e agradeceu as mensagens recebidas.

Em nota, o Nuremberg comunicou que repudia a atitude dos torcedores e também que agirá de acordo com as investigações policiais, que estão em andamento para identificar os agressores. “O clube condena veementemente este comportamento. Isto é absolutamente incompatível com os valores da FCN”, afirma a nota do clube alemão.

No último sábado (31), durante uma goleada sofrida pelo Nuremberg na 2ª divisão alemã, torcedores do clube já haviam feito protestos contra Sommer. Cartazes com xingamentos e pedidos para a demissão do lateral foram registrados na arquibancada. A foto do jogador com a camisa do rival já havia sido excluída. Ele também pediu desculpas publicamente pelo ocorrido.