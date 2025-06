98 DIAS INTERNADO

Jogador Pedro Severino recebe alta após acidente e protocolo de morte cerebral

Atacante do Red Bull Bragantino deixa hospital em Ribeirão Preto após extensa recuperação de traumatismo craniano

Carol Neves

Publicado em 10 de junho de 2025 às 13:04

Pedro Severino Crédito: Divulgação

O jovem atacante Pedro Severino, de 19 anos, deixou o Hospital da Unimed em Ribeirão Preto (SP) nesta terça-feira, encerrando 98 dias de internação. O jogador estava sob cuidados médicos desde 6 de março, dois dias após sofrer um grave acidente na Rodovia Anhanguera, próximo a Campinas. >

Durante o período de tratamento, Pedro contou com uma equipe multidisciplinar liderada pelo intensivista Dr. Gil Teixeira, incluindo neurocirurgiões, neurologistas e outros especialistas. Nos últimos dias de internação, Pedro já respirava sem assistência, se alimentava normalmente e realizava exercícios motores diários, inclusive caminhando com apoio. Sua saída do hospital marca o início de uma nova etapa na recuperação do atleta. O hospital anunciou que os médicos responsáveis darão uma coletiva de imprensa na quinta-feira para detalhar a evolução do caso e os próximos passos da recuperação. >

O pai do atleta, o ex-jogador Lucas Severino, havia anunciado em 22 de maio que o filho não corria mais risco de vida. Na ocasião, Pedro fez sua primeira aparição pública desde o acidente, aparecendo na janela do hospital para saudar torcedores que faziam vigília. "Antes de Tudo Glória a Deus. Ele é o responsável por todo esse Milagre!", escreveu Lucas Severino em rede social, celebrando a melhora do filho após 80 dias de angústia. >

O acidente ocorreu na madrugada de 4 de março, quando Pedro viajava para seu primeiro treino no Red Bull Bragantino, clube para o qual havia sido emprestado pelo Botafogo-SP. O veículo em que estava, acompanhado do colega Pedro Castro, colidiu com um caminhão na altura de Americana. Enquanto Castro sofreu fratura cervical e já recebeu alta, Severino teve traumatismo craniano grave e chegou a entrar em protocolo de morte encefálica antes de apresentar sinais de melhora. >